Приливы и отливы: как убывающая Луна влияет на нашу активность

Природа предлагает уникальные возможности для настройки внутреннего ритма человека.

Считается, что убывающая Луна символизирует спад активности, завершение дел и подготовку к новому этапу. Однако многие замечают обратный эффект — прилив сил, бодрости и желание действовать именно в это время. Почему так происходит и как на самом деле спутник Земли влияет на наш организм — выяснил aif.ru.

Согласно астрологическим и эзотерическим взглядам, фаза убывания Луны считается благоприятной для очищения организма, отказа от вредных привычек и подведения итогов. Но, вопреки ожиданиям, многие чувствуют прилив энергии и рост продуктивности именно в этот период.

Как объясняет терапевт Ксения Кулакова, научного подтверждения прямой связи между фазами Луны и самочувствием человека нет.

«Косвенно Луна может влиять на общее самочувствие человека в связи с изменением погодных условий в определенные фазы, однако прямой связи спутника Земли с самочувствием, разумеется, нет», — рассказала она.

По словам врача, всплеск сил может быть связан с внешними обстоятельствами: временем года, температурой воздуха, освещенностью. Также большую роль играет психология: если человек искренне верит, что убывающая Луна помогает «навести порядок» в делах и мыслях, мозг подстраивается под эти установки — и это отражается на поведении и самочувствии.

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