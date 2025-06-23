Магнитные бури возвращаются: чего ждать в последние дни июня 2025 года

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Ученые из ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили о возвращении магнитных бурь в конце июня 2025

Магнитные бури возвращаются: чего ждать в последние дни июня 2025 года

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури

Метеозависимым людям в этот период нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию.

Июнь 2025 года выдался непростым для метеочувствительных людей: месяц начался с мощной геомагнитной активности и, по прогнозам, завершится новым всплеском. Особенно яркой оказалась вспышка на Солнце 20 июня — класс X, одна из сильнейших за год. К счастью, выброс частиц прошел мимо Земли, избежав очередного шторма. Об этом рассказало агентство URA.RU.

По данным Лаборатории солнечной астрономии РАН, с 23 по 25 июня ожидается спокойная геомагнитная обстановка (Kp до 4 баллов), но уже 26–28 июня возможен рост до оранжевого уровня — метеозависимые могут ощутить слабость, бессонницу, скачки давления.

Ближе к концу месяца активность пойдет на спад, а с 1 по 6 июля прогноз благоприятный. Новый пик ожидается 10–11 июля — буря до 5 баллов, красный уровень.

Как пережить магнитные бури:

  • Следите за сном и не перегружайте организм;
  • Пейте больше воды, избегайте кофе и алкоголя;
  • Откажитесь от интенсивных нагрузок и сократите время в соцсетях;
  • При ухудшении самочувствия — контролируйте давление, не игнорируйте симптомы.

Хотя влияние магнитных бурь на здоровье официально не доказано, врачи советуют метеочувствительным людям быть особенно внимательными к своему состоянию в периоды высокой солнечной активности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про погоду на неделю.

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