Магнитные бури возвращаются: чего ждать в последние дни июня 2025 года

Ученые из ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили о возвращении магнитных бурь в конце июня 2025
Фото: 5-tv.ru
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Метеозависимым людям в этот период нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию.
Июнь 2025 года выдался непростым для метеочувствительных людей: месяц начался с мощной геомагнитной активности и, по прогнозам, завершится новым всплеском. Особенно яркой оказалась вспышка на Солнце 20 июня — класс X, одна из сильнейших за год. К счастью, выброс частиц прошел мимо Земли, избежав очередного шторма. Об этом рассказало агентство URA.RU.
По данным Лаборатории солнечной астрономии РАН, с 23 по 25 июня ожидается спокойная геомагнитная обстановка (Kp до 4 баллов), но уже 26–28 июня возможен рост до оранжевого уровня — метеозависимые могут ощутить слабость, бессонницу, скачки давления.
Ближе к концу месяца активность пойдет на спад, а с 1 по 6 июля прогноз благоприятный. Новый пик ожидается 10–11 июля — буря до 5 баллов, красный уровень.
Как пережить магнитные бури:
- Следите за сном и не перегружайте организм;
- Пейте больше воды, избегайте кофе и алкоголя;
- Откажитесь от интенсивных нагрузок и сократите время в соцсетях;
- При ухудшении самочувствия — контролируйте давление, не игнорируйте симптомы.
Хотя влияние магнитных бурь на здоровье официально не доказано, врачи советуют метеочувствительным людям быть особенно внимательными к своему состоянию в периоды высокой солнечной активности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про погоду на неделю.
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