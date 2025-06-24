На Сахалине предложили увеличить квоту на отстрел медведей

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Поводом стало участившееся появление хищников вблизи населенных пунктов и недавняя трагедия, в которой погибли двое мужчин.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Михайлов; 5-tv.ru

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На Сахалине хотят увеличить квоты на добычу медведей, которых стало так много, что они все чаще в поисках пропитания выходят к людям. Вопрос особенно остро встал после последнего трагического случая. На трассе под Южно-Сахалинском хищник напал на мужчин. Все произошло у скульптуры «Три оленя», где часто останавливаются, чтобы сфотографироваться. Отогнать зверя от раненого человека удалось только выстрелами.

Растерзанный мужчина скончался по дороге в больницу от потери крови. Рядом найден еще один погибший, хищник даже успел его прикопать. И как раз во избежание повторения таких нападений в этом году может быть увеличена квота на отстрел почти 700 медведей.

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На Сахалине предложили увеличить квоту на отстрел медведей

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