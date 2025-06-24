Роспотребнадзор начал подготовку к сезону гриппа

Регионам также предписано создать запасы масок, антисептиков и необходимых лекарств.

Роспотребнадзор поставил задачу: привить от гриппа почти две трети населения России. Список рекомендаций опубликовали сейчас, чтобы заблаговременно подготовить людей к сезону эпидемий и вирусов.

Помимо вакцинации, регионам предписано создать запасы масок, антисептиков и необходимых лекарств, в первую очередь - противовирусных. Все эти меры позволят эффективнее противостоять ОРВИ, гриппу и новой коронавирусной инфекции.