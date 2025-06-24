Роспотребнадзор начал подготовку к сезону гриппа
Роспотребнадзор рассчитывает привить от гриппа две трети населения РФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Регионам также предписано создать запасы масок, антисептиков и необходимых лекарств.
Роспотребнадзор поставил задачу: привить от гриппа почти две трети населения России. Список рекомендаций опубликовали сейчас, чтобы заблаговременно подготовить людей к сезону эпидемий и вирусов.
Помимо вакцинации, регионам предписано создать запасы масок, антисептиков и необходимых лекарств, в первую очередь - противовирусных. Все эти меры позволят эффективнее противостоять ОРВИ, гриппу и новой коронавирусной инфекции.
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