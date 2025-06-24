В копеечку: организация школьного выпускного стала дороже

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Расходы на выпускные в школах выросли на 10% в 2025 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Основные статьи расходов — праздничная одежда, банкет и услуги стилистов.

Через несколько дней в российских школах пройдут выпускные вечера. И, как подсчитали «Известия», организация торжества в этом году стала дороже примерно на 10%.

Самые большие траты, ожидаемо, — на праздничный образ. Выпускные платье и туфли сейчас стоят, в среднем, 12 тысяч рублей. Также девушкам придется потратить от двух до пяти тысяч на макияж и прическу. И еще столько же — на услуги ателье.

Собрать юношу оказалось дешевле. Обувь, костюм и рубашка суммарно потянут на 11 тысяч рублей. Есть и другие расходы: подарки преподавателям, праздничный банкет, услуги фотографа. Но только каждый пятый родитель готов потратить на перечисленное свыше пяти тысяч рублей.

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