Нападавшего на людей медведя застрелили в Южно-Сахалинске

Жертвами хищника стали два человека.

В Южно-Сахалинске застрелили напавшего на людей медведя. Зверь набросился на группу туристов у скульптуры «Три оленя», там часто останавливаются, чтобы сделать фото.

Один из пострадавших умер в машине скорой от потери крови. Отогнать хищника удалось только выстрелами.

Тело еще одного погибшего нашли прикопанным в лесу. Вероятно мужчина стал жертвой хищника несколько дней назад. Медведь также напугал своим появлением женщину на курорте «Горный воздух», а в одном из сел загрыз собаку.