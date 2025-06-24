Нападавшего на людей медведя застрелили в Южно-Сахалинске

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Медведя-людоеда на Сахалине застрелили

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Жертвами хищника стали два человека.

В Южно-Сахалинске застрелили напавшего на людей медведя. Зверь набросился на группу туристов у скульптуры «Три оленя», там часто останавливаются, чтобы сделать фото.

Один из пострадавших умер в машине скорой от потери крови. Отогнать хищника удалось только выстрелами.

Тело еще одного погибшего нашли прикопанным в лесу. Вероятно мужчина стал жертвой хищника несколько дней назад. Медведь также напугал своим появлением женщину на курорте «Горный воздух», а в одном из сел загрыз собаку.

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