ФСБ рассекретила документы о подготовке Парада Победы в 1945-м
Парад Победы прошел в Москве ровно 80 лет назад
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Среди них — схемы построения войск и расположения съемочных точек на параде.
Сегодня — 80-я годовщина первого Парада Победы в Москве. «Известия» ознакомились с рассекреченными документами ФСБ и узнали малоизвестные страницы подготовки к мероприятию.
Среди них — схемы построения войск и расположения съемочных точек на параде. А также подробный план организации мер безопасности.
В торжестве под проливным дождем приняли участие около 40 тысяч воинов, в том числе 24 маршала и 249 генералов. Из Берлина в Москву специально доставили знамена и штандарты побежденной гитлеровской армии. Из них выбрали 200, которые пронесли по Красной площади и бросили к подножию Мавзолея. Дождь в Москве прекратился только к вечеру, тогда и прогремел грандиозный победный салют.
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