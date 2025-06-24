Бородина и Сердюков отпраздновали свадьбу с размахом в Подмосковье

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков официально оформили свои отношения еще 4 июня, но вчера они решили отметить это важное событие в кругу родных и друзей. Первые кадры с торжества уже опубликовали на 7Дней.ru.

Праздник прошел в Подмосковье и стал настоящим светским событием. Гостей радовали выступления Zivert, Artik & Asti и Akmal’, а за атмосферу вечера отвечал харизматичный ведущий Илья Соболев.

Под венец Бородину вел муж Ольги Орловой, а первый танец молодых влюбленные исполнили под песню Владимира Преснякова.

Бородина сделала выбор в пользу загородного мероприятия в итальянской тематике вместо столичного ресторана. Поговаривают, что звезда сняла роскошную виллу в Подмосковье.

Алена Жигалова поделилась впечатлениями о прошедшем дне и рассказала, что после обмена клятвами, новобрачные расположились в шатре, где и наслаждались выступлениями Zivert, Artik & Asti и Akmal.

Ранее в 5-tv.ru сообщали, что Бородина показала свое обручальное кольцо, но вот подписчики не уверены, что такое украшение был в силах подарить Николай Сердюков.