Бородина и Сердюков отпраздновали свадьбу с размахом в Подмосковье

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 41 0

Звездные гости, любимые артисты и теплая атмосфера. Как прошел один из самых ярких светских вечеров июня?

Бородина и Сердюков отпраздновали свадьбу с размахом в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков официально оформили свои отношения еще 4 июня, но вчера они решили отметить это важное событие в кругу родных и друзей. Первые кадры с торжества уже опубликовали на 7Дней.ru.

Праздник прошел в Подмосковье и стал настоящим светским событием. Гостей радовали выступления Zivert, Artik & Asti и Akmal’, а за атмосферу вечера отвечал харизматичный ведущий Илья Соболев.

Под венец Бородину вел муж Ольги Орловой, а первый танец молодых влюбленные исполнили под песню Владимира Преснякова.

Бородина сделала выбор в пользу загородного мероприятия в итальянской тематике вместо столичного ресторана. Поговаривают, что звезда сняла роскошную виллу в Подмосковье.

Алена Жигалова поделилась впечатлениями о прошедшем дне и рассказала, что после обмена клятвами, новобрачные расположились в шатре, где и наслаждались выступлениями Zivert, Artik & Asti и Akmal.

Ранее в 5-tv.ru сообщали, что Бородина показала свое обручальное кольцо, но вот подписчики не уверены, что такое украшение был в силах подарить Николай Сердюков.

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Бородина и Сердюков отпраздновали свадьбу с размахом в Подмосковье

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