Угрозы для ребенка нет? В каком состоянии пострадавшая при атаке БПЛА беременная женщина

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Жители Красногорска начали возвращаться в свои квартиры после атаки БПЛА

Эвакуированные после падения беспилотника жители Красногорска начали возвращать

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ЧП произошло рано утром 24 июня в Красногорске.

Эвакуированные после падения беспилотника жители Красногорска возвращаются в свои дома. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как известно, в 5:20 утра украинский дрон врезался в многоквартирный дом на улице Народного Ополчения в Красногорске. Все жильцы были эвакуированные и размещены в специальном пункте, где дежурили врачи.

В результате происшествия пострадал один мужчина и беременная женщина. Их доставили в больницу. Другим жильцам многоэтажки помощь медиков не понадобилась.

Андрей Воробьев уточнил, что в настоящее время беременная женщина находится в перинатальном центре — угрозы для нее и ребенка нет. Мужчина, в свою очередь, от госпитализации отказался.

По информации губернатора Московской области, в результате атаки беспилотника квартира на 17 этаже выгорела. Еще повреждены фасад и остекление балконов. Сейчас на месте продолжают работать криминалисты и сотрудники следственных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО за ночь отразили атаку 20 украинских дронов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.29
-0.21 89.84
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:18
Российская армия освободила Дылеевку в ДНР
12:03
Переломы и кома: мужчина со всей силы бросил на пол чужого ребенка в Шереметьево
11:52
Фиаско западной стратегии: Лавров заявил, что перемирие для Украины «вымаливают»
11:43
ФСБ рассекретила документы о подготовке Парада Победы в 1945-м
11:24
Пожары в Забайкалье подбираются к стратегическим предприятиям
11:10
Иран нарушил режим прекращения огня: армия Израиля готовит ответ

Сейчас читают

«Львы съедают не больно»: почему пострадал директор «Тайгана»
«Все с ожогами»: на свадьбе в Подмосковье произошел взрыв
Умер участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025