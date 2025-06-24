От «Аватара» до «Гостьи из будущего»: самые вдохновляющие российские и зарубежные фильмы о будущем

Национальная Медиа Группа (НМГ) и ЦСП «Платформа», авторы масштабного исследования «Эскизы будущего», представленного 20 июня на Петербургском международном экономическом форуме – 2025, раскрывают новые данные о запросах зрителей.

Опрос 1200 россиян показал, какие фантастические фильмы о будущем вдохновляют зрителей, вселяют надежду и формируют позитивный образ завтрашнего дня.

Зарубежные фильмы: яркие впечатления и вдохновение

Респонденты рассказали, что вдохновляющий настрой создают фильмы с позитивным финалом и открытой возможностью будущего. В топ-10 зарубежных вдохновляющих фильмов о будущем вошли:

Аватар (21,8%) Пятый элемент (19,3%) Назад в будущее (16,1%) Валли (15,1%) Я — легенда (14,8%) Терминатор (13,2%) Марсианин (13%) Время (12,7%) Интерстеллар (11,2%) Матрица (11,1%)

Российские и советские фильмы: яркое впечатление и мир, в котором хочется жить

По силе воздействия на аудиторию лидируют советские фильмы — за счет накопленной известности, поддержки старших поколений. Основные паттерны фильмов-лидеров: борьба с несправедливостью мира, четкая ценностная структура, разделяющая героев и антигероев, образ позитивного социума, вера в прогресс. Герои часто опираются на общественную поддержку или видят общественные примеры, которые их вдохновляют. При этом недавние российские продукты с позитивной интонацией («Сто лет тому вперед», «Два холма») демонстрируют высокий уровень вдохновения среди своей аудитории. Это указывает на их значительный эмоциональный потенциал.

В топ-10 самых вдохновляющих и дающих надежду российских фильмов вошли:

Гостья из будущего (36,8%) Приключения Электроника (33,7%) Человек-амфибия (14,3%) Москва – Кассиопея (9,3%) Притяжение (8,5%) Сто лет тому вперед (8,1%) Кин-дза-дза! (7,5%) Время первых (6,9%) Два холма (сериал) (6,6%) Через тернии к звездам (6,3%)

Чем именно фантастика так привлекает зрителей?

Ключевой фактор привлекательности фантастики — возможность увидеть альтернативную реальность, расширить границы привычного опыта. Она создает пространство вариантов, к которым хочется приблизиться или от которых необходимо предостеречься. Затем уже идут технический и художественный аспекты съемок.

Топ-5 факторов привлекательности фантастики:

возможность заглянуть в другую реальность (60%);

визуальная привлекательность кадров, качество съемок, графики (54%);

хорошая актерская игра (54%);

небанальный сюжет, оригинальные идеи (50%);

интересные персонажи, их развитие (48%).

Самые интересные сюжеты (процент опрошенных, любое число ответов) связаны с преодолением границ времени и пространства, возможностью проникать в прошлое и будущее — это отмечают 63% опрошенных. Практически половина зрителей (45–46%) выделяет темы, связанные с освоением космоса, контактом с внеземными цивилизациями. Столько же (45%) опрошенных предпочитают сюжеты на тему искусственного интеллекта. Выделяют истории исследователей Вселенной (42%) и темы преобразования человека, генной инженерии (40%). И всего одна пятая зрителей заинтересована в сюжетах на тему неравенства, расслоения общества и протестов.

Исследование методом панельного онлайн-опроса проводилось в июне 2025 года. В опросе приняли участие 1200 респондентов старше 18 лет. Фильмы и сериалы отбирались по следующим параметрам: жанр научной фантастики о будущем вне зависимости от времени выхода картины; оценка экспертами киноиндустрии с возможностью добавить свои варианты и уровень зрительской оценки (в среднем не менее 6 баллов на платформах Wink, «Кинопоиск», Okko, START, KION, PREMIER). Респонденты оценивали 39 зарубежных и 24 российских фильма.