Цена вопроса: почему НАТО все еще не вступило в прямой конфликт с РФ

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Песков: Европа идет по пути оголтелой милитаризации

Фото, видео: Reuters/Christian Hartmann; 5-tv.ru

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Песков рассказал об истинных причинах воинствующих заявлений европейских чиновников.

Экономические расчеты всегда отражали необходимость как торможения военных конфликтов, так и их начала. Именно с этим может быть связано, почему НАТО до сих пор не решилось на прямое столкновение с Россией.

Как пишет Bloomberg, такой сценарий обойдется западным странам примерно в полтора триллиона долларов. И это лишь предварительные подсчеты европейских чиновников.

К слову, материал вышел в первый же день саммита альянса, в преддверии которого генсек Марк Рютте так и не смог внятно объяснить журналистам, что именно он подразумевает под некой «российской угрозой». Об истинных же причинах воинствующих заявлений европейских чиновников прямо рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас у этого самого инструмента, у этого альянса, основная задача, одна из главных — это принять решение об увеличении расходов до пяти процентов ВВП стран членов альянса. Альянс идет уверенно по пути оголтелой милитаризации, Европа идет по пути оголтелой милитаризации. Это та реальность, которая нас окружает и та реальность, которую мы имеем в виду», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Цена вопроса: почему НАТО все еще не вступило в прямой конфликт с РФ

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