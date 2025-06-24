В Москве простились с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 25 0

Прощание с Валентиной Талызиной прошло в Москве на сцене Театра имени Моссовета

Вся Россия провела звезду «Иронии судьбы» Валентину Талызину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезду «Иронии судьбы» проводили аплодисментами.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной состоялось в театре имени Моссовета. Там артистка прослужила 67 лет. Проститься с Талызиной пришли коллеги, друзья и поклонники — с самого утра у здания театра выстроилась очередь. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Народная артистка скончалась 21 июня после продолжительной болезни. Ей было 90 лет.

На сцене театра, где прошли десятки ее премьер, установили гроб, рядом разместились родственники и близкие друзья актрисы. В зале звучала траурная музыка, стены украшали черно-белые фотографии Талызиной разных лет. Проститься с ней пришли режиссер Андрей Кончаловский, актеры Александр Яцко, Елена Валюшкина, Валерий Баринов, театральный художник Евгений Марчелли, актриса и режиссер Ольга Анохина и другие.

Соболезнования родным актрисы выразил президент России Владимир Путин. В церемонии участвовал и политик Сергей Бабурин, отметивший, что вместе с Талызиной уходит целая эпоха — «тот самый советский театр и кинематограф, трепетный и добрый».

Коллеги вспоминали Талызину не только как актрису с выдающейся творческой судьбой, но и как внимательного, преданного человеку, всегда болевшего за успех коллектива.

«Я много слышал и видел по телевизору, как кто-то ее обвиняет в чем-то. Странно, я с ней 65 лет знаком, у нас были необычные отношения: все назвали ее острой и язвительной, а у нас не было ни одного конфликта или ссоры. Валя была коллективистка. Она хотела, чтобы не одна она, а театр был успешным», — отметил актер театра Владимир Сулимов.

«Валентина Илларионовна была из тех актрис, которые всегда удивляли: в жизни, на сцене, в кино, на озвучании. Она действительно удивляла. Она была всегда неожиданной и всегда интересной», — добавил актер Валерий Баринов.

В финале церемонии под аплодисменты собравшихся гроб с телом актрисы вынесли из зала. Впереди несли ее портрет.

Валентину Талызину похоронят на Ваганьковском кладбище — рядом с матерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство Валентины Талызиной.

+21° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
78.29
-0.21 89.84
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:50
Путин подписал закон о запуске национального мессенджера
16:40
«Эта актриса была над толпой»: Баринов поделился воспоминаниями о Талызиной
16:34
Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве
16:25
В Москве простились с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной
16:22
«Не только палец в рот»: эксперт про игры Бузовой и Киркорова на публике
16:10
Собянин поздравил школьницу, сдавшую ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Сейчас читают

Переломы и кома: мужчина со всей силы бросил на пол чужого ребенка в Шереметьево
«Все с ожогами»: на свадьбе в Подмосковье произошел взрыв
Умер участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025