Кое-что вернулось в моду из прошлого сезона.

Этим летом актуальность обретут предметы гардероба в бельевом стиле. Об этом Lenta.ru рассказала старший редактор отдела моды Lamoda Полина Федотова.

В первую очередь эксперт призвала россиян обратиться к женственному стилю. Полина Федотова пояснила, что он предполагает юбки миди А-силуэта, приталенные жакеты, футболки и кардиганы, а также принт горох и платья в стиле 1950-х и 60-х.

«Самое важное здесь — соблюдать баланс между женственной ретроэстетикой и актуальным небрежным стайлингом», — отметила она.

Также этим летом актуальность обретут предметы гардероба в бельевом стиле. На смену сатиновым платьям-комбинациям с кружевом, которые были так популярны еще в прошлом сезоне, придут струящиеся юбки.

Полина Федотова подчеркнула, что кружевные топы — это уже база, как и белая майка. Их эксперт посоветовала носить с жакетами, тренчами и широкими джинсами.

К тому же этим летом свою актуальность не утратила одежда в стиле спортшик, брюки-шаровары с резинкой на щиколотке и длинные шорты. Вдобавок из зимнего гардероба в летний перекочевал тонкий трикотаж. Поэтому модницы могут повязать тонкие джемперы и хлопковые лонгсливы на пояс или плечи, добив летнему образу изящный и акцентный слой.

По словам Полины Федотовой, в моду вернулись пастельные оттенки, в том числе цвет сливочного масла, пудрово-розовый, фисташковый, небесно-голубой и коричневый.

Ранее 5-tv.ru писал, что невестку Валерии обвинили в чрезмерной любви к бежевым оттенкам.