От подвигов Ермака до сражений ВОВ: Центральный музей казачества открылся в Москве

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Музей казачества начал работу в центре Москвы

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В 16 залах представлены более 800 артефактов.

Пополнить свои знания об истории страны теперь можно в новом Центральном музее казачества. Сегодня он открылся в самом центре столицы.

Этот культурный объект стал частью комплекса Государственного исторического музея, его экспозиция уникальна. В 16 залах — более 800 артефактов, которые расскажут о жизни, традициях и службе казаков. От подвигов Ермака до победоносных сражений Великой Отечественной и до героев наших дней.

Посетители увидят иконы, ордена, оружие и нагайки самых известных атаманов. Еще больше проникнуться атмосферой помогут современные технологии.

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