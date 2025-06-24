От подвигов Ермака до сражений ВОВ: Центральный музей казачества открылся в Москве

В 16 залах представлены более 800 артефактов.

Пополнить свои знания об истории страны теперь можно в новом Центральном музее казачества. Сегодня он открылся в самом центре столицы.

Этот культурный объект стал частью комплекса Государственного исторического музея, его экспозиция уникальна. В 16 залах — более 800 артефактов, которые расскажут о жизни, традициях и службе казаков. От подвигов Ермака до победоносных сражений Великой Отечественной и до героев наших дней.

Посетители увидят иконы, ордена, оружие и нагайки самых известных атаманов. Еще больше проникнуться атмосферой помогут современные технологии.