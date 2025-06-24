Остается на ИВЛ: омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

Напавший на ребенка мужчина был под действием наркотиков.

Двухлетний ребенок, на которого накануне напал мужчина в аэропорту Шереметьево, находится в стабильном состоянии. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, врачи не выявили повреждений головного мозга.

«Врачи подтвердили, что нет повреждений мозга, что мальчишка находится в стабильном состоянии. В ближайшие два дня они постараются его снять с ИВЛ. <…> Будем следить за его самочувствием, уверена, что все будет хорошо и он поправится», — написала Мишонова в своем Telegram-канале.

По предварительным оценкам медиков, на восстановление может уйти не менее месяца.

Мужчина, напавший на ребенка, находился под воздействием наркотических веществ. Это подтвердило медицинское освидетельствование, проведенное после его задержания. Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Подозреваемому проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого в его крови обнаружено наркотическое вещество. Планируется назначение химической экспертизы», — уточнили в ведомстве.

Известно, что 31-летний гражданин прибыл в аэропорт транзитом и ожидал пересадку на рейс в одну из стран ближнего зарубежья. В ближайшие часы он будет доставлен на допрос.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 п. «в», п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения для экспертизы. В качестве потерпевшего по делу признан отец ребенка, его уже допросили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у задержанного за нападение на ребенка в Шереметьево нашли наркотики.