Школьник из России обыграл экс-чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Школьник из России Иванников обыграл экс-чемпиона мира Карлсена в онлайн-турнире

Российский шахматист-подросток обыграл Карлсена в онлайн-турнире

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Выдающаяся партия завершилась на 33-м ходу.

На международном онлайн-турнире «Титульный вторник», который состоялся 24 июня, 15-летний российский шахматист Максим Иванников победил норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена. Об этом сообщается в материале «Спорт-Экспресс». Партия, которая начиналась как неравный бой, завершилась на 33-м ходу в пользу подростка.

Максим Иванников, хоть еще учится в школе, уже заслужил звание кандидата в мастера Международной шахматной федерации (FIDE) с рейтингом 2184. За плечами 34-летнего Магнуса Карлсена (рейтинг 2837) куда больше спортивных достижений.

Гроссмейстер — восьмикратный чемпион мира по блицу и пятикратный победитель чемпионатов мира по рапиду. Норвежский шахматист удерживал титул чемпиона мира до 2022 года. Тогда он отказался защищать свой статус в матче против россиянина Яна Непомнящего.

«Титульный вторник» — еженедельный призовой турнир на онлайн-платформе, проводится по швейцарской системе блица. К состязаниям допускаются только игроки с международными званиями. Турнир состоит из 11 туров с контролем времени 3+1.

Ранее, писал 5-tv.ru, самый юный гроссмейстер России Иван Землянский одержал победу в чемпионате по блицу в Эль-Айне, ОАЭ. Школьник стал лучшим в мужской секции, набрав восемь очков из возможных девяти. Землянскому всего 14 лет.

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