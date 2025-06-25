Царица в окружении звездных гостей: как Анна Асти отметила 34-й день рождения

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Певица Анна Асти отпраздновала 34-летие в особняке в центре Москвы

День Рождения Асти

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Бриллианты, эксклюзивные аксессуары и море цветов — знаменитые друзья осыпали именинницу роскошными подарками.

Певица Анна Асти (настоящая фамилия Дзюба. — Прим. ред.) отпраздновала день рождения в центре Москвы. Ей исполнилось 34 года. Артистка собрала самых близких и коллег по шоу-бизнесу в «Особняке на Волхонке» — одном из самых красивых реконструированных столичных зданий XVIII века. Гостей встречали десятки камер и журналистов. Актер Сергей Бурунов даже посетовал — и тут на вечеринке никакого покоя, снова на него направлены объективы.

Дресс-код торжества именинница вызвала экзотический — dessert rose (роза пустыни). Певица рассчитывала на летнюю жару, поэтому выбрала арабский мотив. С погодой ошиблась, но стиль нарядов соответствовал. Героиня праздника надела легкое платье, открывающее спину, декольте и стройные ноги, дополнив образ царицы массивными украшениями. За вечер Анна Асти сменила несколько туалетов.

Как сообщает Starhit.ru, знаменитые гости едва ли не соревновались, у кого больше букет и дороже подарок. Композитор Игорь Крутой вручил исполнительнице бриллианты от бренда Mercury, но хвастаться содержимым пакета она не стала. Филипп Киркоров преподнес эксклюзивную сумочку в виде лягушки и гигантский букет цветов. Получая презенты, Асти вскрикивала от восторга.

Подруга именинницы, блогер Ида Галич, обрадовала ее и других гостей одним своим появлением. Вот-вот она станет мамой, самым близким было разрешено потрогать ее большой живот. На вечеринку пришел рэпер Мот (Матвей Мельников. — Прим. ред.) с супругой Марией. Певец Jony (Джахид Гусейнли) пришел на праздник с родителями, поздравили Асти блогер Эльдар Джарахов, Егор Крид, Григорий Лепс и многие другие.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Асти рассказала о курьезном случае — во время концерта она случайно выбила себе зубы микрофоном и чуть ими не подавилась.

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