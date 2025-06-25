Там, где боевые действия уже закончились, наши военные проводят операции по спасению мирных жителей. Бойцы группировки войск «Восток» эвакуировали группу людей из населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики.

Им пришлось работать под постоянной угрозой артиллерийских обстрелов и атак FPV-дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, украинские боевики уничтожили мосты, жителям вместе с детьми пришлось несколько километров идти пешком.

«Вывели в этот раз 13 человек. И воздействие было, но сквозь сложности мы это сделали, без потерь своего личного состава и мирного населения», — рассказал командир подразделения с позывным «Тихий».

«Мы вас ждали очень долго, очень долго. Десять лет ждали, и дождались, и выбрались из этого ада», — со слезами на глазах поделилась жительница населенного пункта Наталья.

Сейчас спасенные жители находятся в пункте временного размещения. Там людям предоставили все необходимые вещи и горячее питание, а также оказали медицинскую и психологическую помощь.