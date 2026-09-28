В результате атаки дронов ВСУ с рельсов сошли 18 полувагонов в Брянской области
Противник целенаправленно наносит удары по железнодорожной инфраструктуре.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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В результате атаки украинских дронов в Брянской области с рельсов сошли 18 полувагонов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук на своем канале в мессенджере МАКС.
«Враг наносит целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре. <…> В Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов», — проинформировал глава области.
Он уточнил, что никто не пострадал. После того как место происшествия будет осмотрено сотрудниками Росгвардии, на железнодорожном полотне начнутся восстановительные работы.
Кроме того, враг ударил по мосту на перегоне Дятьково-Людиново. Часть конструкции обрушилась, и десять вагонов сошли с рельс. Пострадавших нет.
Также ВСУ атаковали железнодорожные пути в Навлинском районе области. Никто также не пострадал, но движение поездов на данном участке было нарушено.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на границе Ульяновской и Самарской областей получил повреждения пассажирский поезд. Внутри состава были люди, но, к счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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