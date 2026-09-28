И спит: обезьяна напилась в магазине и задремала на коробках

Обезьяна напилась в магазине и заснула на коробках

Дикая обезьяна забрела в алкогольный магазин, употребила спиртное и заснула. Об этом сообщило издание India Today.

«Самка обезьяны … зашла в алкогольный магазин, выпила из бутылки, а затем заснула в помещении», — сказано в сообщении.

Случай зафиксирован в округе Ранчи, расположенном в штате Джаркханд.

Обнародованные кадры демонстрируют: захмелевшее животное дремлет на ящиках с алкоголем. Рядом на полке красуется пустая стеклянная тара.

Для безопасной эвакуации зверя работники торговой точки пригласили спасателей.

До этого, 29 августа, в Таиланде стая обезьян атаковала лодку российского путешественника. Чтобы отогнать приматов, мужчина ударил веслом по воде.

Еще один примечательный случай произошел в индийском штате Уттар-Прадеш. 35-летний фермер Санджай Чаухан пережил три укуса кобры, после чего сам попытался укусить змею. Кобра длиной более метра вечером заползла в дом его односельчанина Рамы Чандера в деревне Байранамау Манджхари округа Барабанки. Санджай решил справиться с рептилией самостоятельно и убил ее. Затем он обмотал змею вокруг руки и больше часа ходил по деревне, демонстрируя односельчанам свой трофей.

Мужчина несколько раз пытался укусить уже мертвую кобру, утверждая, что она снова его атакует. Родные и соседи долго уговаривали Санджая обратиться к медикам.

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