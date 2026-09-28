Три предприятия загорелись в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА ВСУ

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Сотрудники оперативных служб работают на местах происшествий.

Дроны ВСУ 28 сентября атаковали Краснодарский край — новости

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов рано утром 28 сентября атаковали Краснодарский край, в результате чего загорелись три предприятия. Об этом сообщили в региональной Оперштабе.

«В результате падения обломков беспилотников произошли возгорания на трех предприятиях гражданской инфраструктуры», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Возгорания произошли на предприятиях в трех районах — в Динском Павловском и Красноармейском. Погибших и пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб — ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 28 сентября ВСУ направили дроны также на Брянскую, Смоленскую, Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Рязанскую, Орловскую и другие области. С 20:00 27 сентября до 8:00 28 сентября по московскому времени российские военные уничтожили 254 украинских беспилотников над территорией РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что киевские боевики нанесли массированный удар по Кубани. В результате чего погибли три человека, еще двое получили серьезные ранения. Кроме того, в тот раз в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого движение поездов было временно прекращено. В настоящее время все работает в штатном режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
28 сент
В результате атаки дронов ВСУ с рельсов сошли 18 полувагонов в Брянской области
27 сент
Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России
26 сент
Силы ПВО за день уничтожили 105 беспилотников в небе над Россией
26 сент
Дроны ВСУ атаковали кафе в Херсонской области
26 сент
В Азове объявили режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
26 сент
Три человека погибли на Кубани в результате падения обломков украинских БПЛА
26 сент
За ночь силы ПВО сбили 645 украинских беспилотников над регионами России
26 сент
Путин назвал непонятной цель ударов Украины по складам Wildberries и Ozon
26 сент
Пять человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ростовскую область
26 сент
Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край: есть погибшие и раненые
+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Ножницы принесут перемены: лунный календарь стрижек на октябрь 2026 для з...

Последние новости

12:11
Московской электронной школе исполнилось десять лет
12:05
Брутян проверила телефон Прилучного и нашла неприличную переписку
12:02
Каскадеры, фокусники и муралы: как прошел Кинокорнер в Петербурге
12:00
«Какой из меня вояка»: украинские пленные рассказали, как их кинули в мясорубку
12:00
Раздавит и заморозит: что произойдет с человеком на каждой планете Солнечной системы
11:56
«Воспринимали это как сигнал»: как кот Василий помогал бойцам СВО

Сейчас читают

«Ужас и безобразие»: брат Егора Летова не знал об осквернении могилы артиста
Тело музыкального критика Сергея Соседова отправили в Москву
«Есть страх»: Дмитрий Бикбаев впервые рассказал о своем состоянии после падения
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен