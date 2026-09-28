Три предприятия загорелись в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов рано утром 28 сентября атаковали Краснодарский край, в результате чего загорелись три предприятия. Об этом сообщили в региональной Оперштабе.

«В результате падения обломков беспилотников произошли возгорания на трех предприятиях гражданской инфраструктуры», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Возгорания произошли на предприятиях в трех районах — в Динском Павловском и Красноармейском. Погибших и пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб — ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 28 сентября ВСУ направили дроны также на Брянскую, Смоленскую, Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Рязанскую, Орловскую и другие области. С 20:00 27 сентября до 8:00 28 сентября по московскому времени российские военные уничтожили 254 украинских беспилотников над территорией РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что киевские боевики нанесли массированный удар по Кубани. В результате чего погибли три человека, еще двое получили серьезные ранения. Кроме того, в тот раз в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого движение поездов было временно прекращено. В настоящее время все работает в штатном режиме.

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