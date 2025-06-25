Дочь показала, каким стал страдающий деменцией Брюс Уиллис

Рядом с тяжелобольным актером по-прежнему вся его большая и любящая семья.

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Талула опубликовала новую серию семейных фотографий. Он страдает лобно-височной деменцией, и его состояние только ухудшается. Близким непросто ухаживать за больным, но их много, и они дружны в стремлении помочь, поддержать не только его, но и друг друга. Рядом с Уиллисом все его дети, все пять дочерей, их избранники, внучка, жена Эмма Хеминг и бывшая супруга Деми Мур. Поклонники очень рады за кумира: хоть он поражен недугом, его жизнь — это море любви, а он все еще крепкий орешек

В личном блоге 31-летняя Татлула показала, как держит отца за руку, обнимает его, а на другом кадре актер улыбается рядом с будущим зятем Джастином Эйси. За неделю до этого поста, в День отца, старшая наследница Брюса Уиллиса Румер честно рассказала о борьбе с деменцией отца. Призналась, что больно видеть его таким, ведь сейчас папа уже не может ответить на вопрос или рассказать забавную историю из их общего прошлого. Но дочь все равно благодарна за каждую минуту вместе.

Помимо прочего, Уиллису трудно говорить, однако эмоции он все еще проявляет. Актер просто расцветает, когда видит дочь Румер Луэтту, свою единственную внучку. Близкие не устают повторять, что любят его и благодарны за каждую минуту, которую успеют провести вместе. Кого-то этот пример вдохновляет, а других тревожит. Стоит ли выставлять тяжелобольного человека на всеобщее обозрение? Ведь он даже не в состоянии этому противостоять!

Instagram*/buuski

«Привет. Я это слышу. Как семья, мы проявляем осмотрительность при публикации. Сегодня был прекрасный день, полный улыбок. Я приняла решение показать это миру, потому что знаю, что он значим для всех», — ответила на это Талула Уиллис.

Брюсу Уиллису 70 лет. В кино он снимался до 2021 года, после чего получил серию антипремий, но вскоре все ассоциации отозвали свои «награды». В 2022-м семья подтвердила, что кризис карьеры был связан с болезнью. Экраны обеднели, но благодаря трудам близких люди видят, как часто актер делал правильный выбор. Трогательная забота родных, а также их вклад в изучение деменции не дают публике забыть знаменитого артиста. Теперь миллионы следят не за премьерами, а за его борьбой.

Бывшая жена Уиллиса Деми Мур в последние годы переживает новую волну славы, в 2025-м ее номинировали на «Оскар» за роль в картине «Субстанция». После развода она на протяжении многих лет остается другом экс-супругу, периодически рассказывает о его здоровье. По словам актрисы, возможность проводить с ним время — это дар. А еще она учит свою аудиторию принимать судьбу как есть, не цепляться за прошлое и жить настоящим.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как распознать когнитивные нарушения у пенсионеров.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.