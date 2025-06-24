Иран и Израиль согласились на прекращение огня

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 50 0

Американский лидер призвал обе стороны конфликта не нарушать негласное соглашение.

Иран и Израиль согласились на прекращение огня

Фото: Reuters/Dado Ruvic

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Прекращение огня вступило в силу», — написал Трамп.

Дональд Трамп призвал обе стороны конфликта соблюдать договоренности. Накануне американский лидер заявил, что Иран и Израиль согласились на полное прекращение огня. Теперь, вероятно, оно начало действовать.

Еще президент США выразил надежду на то, что данное объявление о перемирии огня будет вечным и положит конец военным действиям на Ближнем Востоке. К слову, ранее глава МИД Исламской Республики сообщил, что официально никакого договора о перемирии подписано не было.

Израиль согласился на предложение Трампа о прекращении огня в Иране. Канцелярия Биньямина Нетаньяху заявила, что Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах. Премьер-министр Израиля намерен выступить с официальным обращением в течение дня.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате ракетной атаки Ирана по авиабазе США в Катаре никто из американцев не пострадал.

Тема:
Война Израиля и Ирана
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