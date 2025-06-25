«Бомби Иран»: Трамп выложил видео полета истребителя под ироничный трек

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 27 0

Трамп выложил видео полета истребителя под ироничный трек про бомбежку Ирана

«Бомби Иран» — Трамп выложил видео полета истребителя под ироничный трек

Фото: Reuters/Toby Melville

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Стоит ли ожидать реакции от представителей исламской республики?

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором бомбардировщик B-2 совершает полет под песню «Бомби, бомби, бомби Иран».

Данная мелодия «Bomb Iran» Винса Вэнса и группы Vince Vance & the Valiants была выпущена в свет еще в 1980 году в качестве пародии на песню «Barbara Ann» группы Regents.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлениях Трампа, который выражает надежду заключить сделку с Россией. Американский лидер сообщил о заинтересованности в достижении договоренности с Москвой и уверял в существовании всех необходимых к этому условий.

Также Трамп рассказал, что в одном из телефонных разговоров президент России Владимир Путин предложил помощь США в вопросе урегулирования конфликта вокруг Ирана. Трамп отклонил это предложение и заявил, что больше его интересует содействие именно с Россией.

«Нет, мне не нужна помощь с Ираном. <…> И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — отметил Трамп в разговоре с журналистами на борту самолета перед отправкой в Нидерланды на саммит НАТО.

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