Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против российского офицера

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Его готовили агенты украинских спецслужб.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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ФСБ предотвратила теракт против российского офицера в Подмосковье. Его готовили агенты украинских спецслужб.

В нашем распоряжении оказались оперативные кадры: силовики следят за предполагаемыми исполнителями кровавой акции. В тайнике на территории одного из садовых обществ они должны были забрать бомбу, чтобы позже установить и привести в действие.

Во время задержания диверсанты оказали сопротивление. Ответным огнем их нейтрализовали. На месте нашли пистолет Макарова, патроны к нему, а также компоненты взрывного устройства.

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