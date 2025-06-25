Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против российского офицера
Его готовили агенты украинских спецслужб.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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ФСБ предотвратила теракт против российского офицера в Подмосковье. Его готовили агенты украинских спецслужб.
В нашем распоряжении оказались оперативные кадры: силовики следят за предполагаемыми исполнителями кровавой акции. В тайнике на территории одного из садовых обществ они должны были забрать бомбу, чтобы позже установить и привести в действие.
Во время задержания диверсанты оказали сопротивление. Ответным огнем их нейтрализовали. На месте нашли пистолет Макарова, патроны к нему, а также компоненты взрывного устройства.
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