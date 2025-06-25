Ушаков указал на наличие сложных вопросов для переговоров между Россией и США

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 22 0

Ушаков: переговоры России и США осложнены множеством серьезных вопросов

Ушаков указал на наличие сложных вопросов для переговоров между Россией и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Раунд, запланированный на 17 июня, был отложен по инициативе американской стороны.

Существует ряд многослойных тем в ходе консультаций с США по снижению напряженности в двусторонних отношениях. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал в ходе беседы с журналистами.

«Там много чрезвычайно сложных вопросов: вопросы снятия напряженности вокруг дипмиссии — они касаются и вопросов возвращения Российской Федерации захваченных ее объектов, дипломатических объектов: дач и зданий консульств и так далее», — заявил Ушаков.

Он отметил, что запланированный на 17 июня третий раунд переговоров был отложен по инициативе американской стороны и сейчас обсуждается возможность продолжения консультаций.

Хотя отмечаются отдельные сдвиги, США пока не готовы снять все препятствия для российских диппредставительств, но российская сторона надеется на дальнейший диалог.

Кроме того, новый посол России в США Александр Дарчиев недавно провел в Москве консультации по возможному возобновлению авиасообщения между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ушаков рассказал о тематике заседания ЕАЭС в Минске.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
78.39
0.10 91.74
1.90
Месяц Водной Козы: китайский гороскоп на июль 2025 года

Последние новости

19:18
Большие стройки: как идет работа по созданию культурных кластеров в регионах
19:03
«Фальшивые дела»: в Армении задержали лидера оппозиционной партии «Священная борьба» Галстаняна
18:47
Жара набирает обороты: как избежать теплового удара
18:31
Ушаков указал на наличие сложных вопросов для переговоров между Россией и США
18:22
«Мамочкино счастье»: Анна Пересильд окончила 9 класс
18:09
Депутата Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

Сейчас читают

Украинских женщин заманивают на убой мантрами о «гендерном равенстве»
Переломы и кома: мужчина со всей силы бросил на пол чужого ребенка в Шереметьево
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025