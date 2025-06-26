Сахарный крючок: названы последствия употребления энергетиков

Выработка легкого дофамина негативно сказывается на работе мозга.

Энергетики оказывают отрицательное влияние на поджелудочную железу, разрушают зубы и ухудшают функционирование мозга. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

По словам специалиста, энергетические напитки ведут к привыканию из-за сладкого вкуса и обмана рецепторов, которые отвечают за усталость. Как отметил эксперт, в одной баночке бодрящей жидкости содержится по крайней мере 10-15 ложек сахара, что способствует выбросу в организм быстрого и легкого дофамина, а такие продукты приятны мозгу.

«Таким образом возникает привыкание. А так как основная категория — это все-таки подростки, у которых это еще достаточно незрелые механизмы регуляции, то, естественно, это нарушает работу мозга», — подчеркнул специалист.

Пристрастие несовершеннолетних к нездоровой бодрости время от времени беспокоит их родных.

«Часто две-три банки, и мы видим такое сильное перевозбуждение, что иногда даже родители путаются — им кажется, что ребенок что-то более серьезное выпил», — пояснил Шуров.

В России с 1 марта ввели запрет на продажу энергетиков не достигшим 18 лет гражданам. Продавцы при продаже таких напитков должны просить предъявить документы, а также под запретом реализация безалкогольных тонизирующих напитков, которые превышают объем в 500 миллилитров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что штраф за продажу энергетиков детям достигнет 500 тысяч рублей.