Сахарный крючок: названы последствия употребления энергетиков

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Нарколог Шуров: тонизирующие напитки обманывают рецепторы и вызывают привыкание

Сахарный крючок: названы последствия употребления энергетиков

Фото: www.globallookpress.com/Romain Fellens

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Выработка легкого дофамина негативно сказывается на работе мозга.

Энергетики оказывают отрицательное влияние на поджелудочную железу, разрушают зубы и ухудшают функционирование мозга. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

По словам специалиста, энергетические напитки ведут к привыканию из-за сладкого вкуса и обмана рецепторов, которые отвечают за усталость. Как отметил эксперт, в одной баночке бодрящей жидкости содержится по крайней мере 10-15 ложек сахара, что способствует выбросу в организм быстрого и легкого дофамина, а такие продукты приятны мозгу.

«Таким образом возникает привыкание. А так как основная категория — это все-таки подростки, у которых это еще достаточно незрелые механизмы регуляции, то, естественно, это нарушает работу мозга», — подчеркнул специалист.

Пристрастие несовершеннолетних к нездоровой бодрости время от времени беспокоит их родных.

«Часто две-три банки, и мы видим такое сильное перевозбуждение, что иногда даже родители путаются — им кажется, что ребенок что-то более серьезное выпил», — пояснил Шуров.

В России с 1 марта ввели запрет на продажу энергетиков не достигшим 18 лет гражданам. Продавцы при продаже таких напитков должны просить предъявить документы, а также под запретом реализация безалкогольных тонизирующих напитков, которые превышают объем в 500 миллилитров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что штраф за продажу энергетиков детям достигнет 500 тысяч рублей.

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