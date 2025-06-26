Трамп: судебный процесс против Нетаньяху нужно немедленно отменить

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Премьер-министра Израиля американский лидер считает лучшим для взаимодействия с Вашингтоном.

Трамп потребовал прекратить судебный процесс против Нетаньяху

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Судебный процесс, фигурантом которого является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, необходимо прекратить. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, этот судебный процесс, словно «пародия на правосудие», чего допустить нельзя.

«Подобная „охота на ведьм“ в отношении человека, который так много отдал, для меня немыслима. <…> Суд над Биньямином Нетаньяху должен быть немедленно отменен», — высказался американский лидер.

При этом он пояснил, что Нетаньяху остается на посту израильского премьера лучшим для контакта с Вашингтоном.

В 2019 году супругу израильского главы Сару Нетаньяху признали виновной в незаконном использовании государственных средств, выставив ей штраф в 55 тысяч шекелей, что тогда составляло 15,2 тысяч долларов, при пользовании услугами общепита. Рассмотрение дела о взяточничестве в отношении Сары Нетаньяху инициировали в октябре 2018 года.

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мендельблит в феврале 2019 года заявил, что против Нетаньяху намерены выдвинуть обвинения после расследования, ведущегося более трех лет. Израильского премьера заподозрили в подкупе СМИ, а также в получении подарков от предпринимателей взамен на покровительство. Премьер-министр не раз отрицал причастность к коррупционным схемам, называя обвинения в свой адрес «охотой на ведьм».

Ранее, писал 5-rv.ru, Трамп заявлял, что ситуация между Израилем и Ираном разрешена.

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