Куда жаловаться на самокатчиков и что грозит лихачам: ликбез от юриста

Аварии с участием арендованных электросамокатов учащаются с каждым годом, гибнут десятки людей. Можно ли привлечь к ответственности «водителей»?

Лето в разгаре, и жители городов то и дело уворачиваются от проносящихся мимо электросамокатов. Любой желающий может арендовать этот транспорт с помощью приложения, нередко им управляют подростки, некоторые катаются по двое-трое. Число аварий, по данным МВД, в 2024 году возросло на 42,8% — это 4420 ДТП.

За год погибли 54 человека, среди них шесть детей. Больше всего происшествий в Москве (1320), Красноярском крае (406), Нижегородской области (234), Краснодарском крае (202), Санкт-Петербурге (202), Тюменской (162), Свердловской (129) и Самарской (104) областях. Две трети всех ЧП приходится на транспорт кикшеринговых компаний.

Что делать, если вас сбил самокатчик, если вы стали свидетелем аварии, а также что ждет лихачей, в интервью URA.RU рассказал юрист Андрей Конышев. По словам эксперта, любое происшествие с участием самоката — это ДТП. Следовательно, они подпадают под законодательство ПДД, и обратиться с жалобой нужно в ГИБДД. Самого «водителя» можно привлечь к административной ответственности, а если дело дошло до причинения вреда здоровью — к уголовной.

За превышение скорости самокатчика ждет штраф 800 рублей, за выезд на дорогу с ограничением скорости 60 км/ч — тысяча, за управление в состоянии опьянения, а также за причинение вреда здоровью человека легкой или средней тяжести по неосторожности — от тысячи до полутора, за создание помех пешеходам — до двух с половиной тысяч. Самокаты мощностью до 0,25 кВт не требуют водительского удостоверения, аппараты с мощностью 4 кВт уже считаются мотоциклами, нужны права категории «А». Транспорт мощностью от 0,25 до 4 кВт — это мопед, нужны права категории «М».

Ездить на электросамокате можно по велодорожкам, велополосам и велозонам. Если таковых нет, по пешеходным зонам могут двигаться устройства весом до 35 килограммов, остальные — по обочине и правому краю проезжей части. Детям до семи лет разрешено кататься со взрослыми по тротуарам, старше семи — самостоятельно. Максимальная скорость для — 25 км/ч. При этом необходимо уступать пешеходам, переходить дорогу только пешком, на самокате должны быть тормоза, фары, светоотражатели и звуковые сигналы, ездить в дождь или с неисправностями запрещено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге увеличат число дорожек для велосипедистов.