Шпагат в воздухе: гимнастка Кулагина исполнила красивый трюк над Шерегешем

Трюк готовили полгода.

Захватывающий и вместе с тем шокирующий трюк исполнила восьмикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Она села на шпагат в небе над Шерегешем.

Экстремальный и удивительный по красоте номер готовили полгода. Каждое движение отработали до автоматизма на земле и небольших высотах. Ведь кульминацию воздушного шоу — а именно трюк на стропах летящего параплана — Анжела Кулагина исполнила без страховки.