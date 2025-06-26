Шпагат в воздухе: гимнастка Кулагина исполнила красивый трюк над Шерегешем

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Гимнастка Кулагина исполнила шпагат над Шерегешем без страховки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Трюк готовили полгода.

Захватывающий и вместе с тем шокирующий трюк исполнила восьмикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Она села на шпагат в небе над Шерегешем.

Экстремальный и удивительный по красоте номер готовили полгода. Каждое движение отработали до автоматизма на земле и небольших высотах. Ведь кульминацию воздушного шоу — а именно трюк на стропах летящего параплана — Анжела Кулагина исполнила без страховки.

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