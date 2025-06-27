«Вы не меняете свой образ»: какие комплименты Клара Новикова получает от мужчин

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Ангелина Халина
Ангелина Халина Эксклюзив 33 0

Клара Новикова похвасталась комплиментами от мужчин

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Юсуповский дворец вновь принял самых ярких представителей театрального мира и подарил зрителям немало неожиданных моментов.

В Юсуповском дворце музея-заповедника «Архангельское» 23 июня 2025 года состоялась XXXIV церемония вручения премии «Хрустальная Турандот». Атмосфера вечера была по-настоящему волшебной, можно было запечатлеть искренние эмоции и неожиданные моменты.

Одним из таких мгновений стал короткий диалог с Кларой Новиковой. Актрисе задали вопрос на тему комплиментов и поинтересовались, получает ли она их от представителей мужского пола. На что Новикова без раздумий ответила:

«Мужчины мне говорят: „вы не меняете свой образ“. А это комплимент», — с улыбкой поделилась актриса.

В этот вечер торжество театра, стиля и таланта объединило выдающихся деятелей сцены, почитателей высокого искусства и гостей, влюбленных в театр.

Традиционно имена лауреатов хранились в тайне вплоть до самой церемонии, за исключением лишь одной особенной номинации — «За честь и достоинство». В этом году обладателем престижной награды стал режиссер, художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин.

Обновилась и сама статуэтка. Символ премии — хрустальная фигура принцессы Турандот в этом году обрела новое изящество. Над ней работала Fokin Glass Studio под руководством заслуженного художника России и академика Российской академии художеств Александра Фокина. Новый облик приза стал воплощением тонкой грации, силы духа и театрального блеска.

Ведущими вечера вновь стали актриса Лиза Арзамасова, появившаяся в образе принцессы Турандот, и артист Московского театра оперетты Александр Бабик, сыгравший Очарованного зрителя.

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