В ответе за свои слова: Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков
Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Блогер неудачно поговорила со своим коллегой.
Блогера и телеведущую Викторию Боню Мировой суд оштрафовал за пропаганду наркотиков. Об этом сообщил корреспондент 5-rv.ru из зала заседания.
Знаменитости был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей за административное нарушение по статье о пропаганде запрещенных веществ.
Виктория дала интервью блогеру Сергею Костенко. В их беседе упоминались наркотики, способ их использования, оценки веществ и даже эффект после употребления.
Представитель телеведущей заявил, что Боня давала это интервью не для жителей России, а для русскоговорящей аудитории в Европе.
«У нас частичное признание вины. В этом протоколе указано, что она индивидуальный предприниматель. Она давала это интервью как частное лицо», — добавил он.
Ранее знаменитость утверждала, что не имеет к данному ролику никакого отношения, а домен одного из его сайтов был украден.
Ранее 5-rv.ru писал о том, что Виктория Боня резко высказалась о поведении народной артистки России Ларисы Долиной. Телеведущая сравнила певицу с голливудскими звездами.
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