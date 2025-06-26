Путин продлил отсрочку от армии для вернувшихся в Россию старообрядцев

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 28 0

Нововведение касается тех, кто обосновался на Дальнем Востоке и получил российское гражданство.

Путин продлил отсрочку от армии для вернувшихся в Россию старообрядцев

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому право на отсрочку от военной службы для старообрядцев, переселившихся в Россию из-за рубежа, продлено до 2030 года. Документ появился 26 июня на официальном портале правовой информации.

Согласно внесенным изменениям, в указе от 13 апреля 2020 года № 256 фраза «в 2020–2025 годах» заменена на «в 2020–2030 годах». Это означает, что еще в течение пяти лет представители старообрядческого сообщества, прибывшие на постоянное место жительства в регионы Дальневосточного федерального округа, смогут рассчитывать на индивидуальную отсрочку от призыва. Речь идет о гражданах, получивших российское подданство и переехавших в страну по ходатайству митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви.

Продление действия меры направлено на поддержку процесса возвращения старообрядцев на историческую родину, а также на стимулирование развития дальневосточных территорий.

Ранее 5-tv.ru сообщил о продлении Путиным разрешения на оплату газа из РФ рублями как в Газпромбанке, так и в других банках.

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