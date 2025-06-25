Путин продлил иностранцам разрешение платить за газ из РФ в любых банках

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Предыдущее подобное разрешение действовало до 1 июля текущего года.

Путин продлил иностранцам разрешение платить за газ из России в любых банках

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Подписан указ о продлении до 1 октября текущего года разрешения иностранцам оплачивать российский газ рублями как в Газпромбанке, так и в других банках. Соответствующий документ утвержден президентом России Владимиром Путиным. Его разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Внесены изменения в указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» от марта 2022 года. Они начнут действовать со дня подписания распоряжения и до 1 октября.

До этого подобное разрешение публиковали 28 марта настоящего года. Оно действовало до 1 июля 2025 года.

В декабре предыдущего года лидер РФ обновил порядок, по которому проводятся платежи иностранных покупателей за поставки отечественного газа. Было разрешено возобновление поставки зарубежным покупателям, если те погасили задолженность зачислением на счет в рублях. Газпромбанк, по указу президента, был назначен уполномоченным банком, который открывает специальные счета для этих поставок.

В пресс-службе «Газпрома» отмечали, что отсрочка исполнения оплаты за газ исходит из многочисленных просьб иностранных покупателей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минэнерго поддержало идею о введении ЕПД в сфере ЖКХ на круглом столе Банка «РОССИЯ».

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