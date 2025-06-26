Путин: действия Запада в отношении золотовалютных резервов РФ — грабеж

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Путин: действия Запада в отношении золотовалютных резервов РФ — грабеж

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Президент России пошутил, что это в целом полезно для мировой экономики.

Западные страны высказываются о том, что хотят присвоить себе замороженные в зарубежных банках золотовалютные резервы России. Такие заявления можно назвать грабежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского совета в Белоруссии в рамках саммита ЕАЭС.

«Значительный объем российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики», — поделился глава государства.

Путин сопроводил свой комментарий о ситуации шуткой о том, что может и стоит заплатить за такую пользу для мира. Он также уточнил, что формулировка «кража» будет неправильной.

«Я сейчас подумал — все-таки у меня базовое образование юридическое. Я сказал: „кража наших золотовалютных резервов“. Кража — это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж», — заключил президент России.

ЕАЭС

Евразийский экономический союз является международным объединением государств постсоветского пространства. В его состав входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Целью объединения является стабильное развитие национальных экономик и упрощение товарооборота между государствами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин прибыл в Минск на саммит Евразийского экономического союза. На полях форума он пробудет два дня и примет участие в мероприятиях программы.

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