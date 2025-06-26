Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обмен между РФ и Украиной продолжается.

Самолет с вернувшимися из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военнослужащими приземлился в Московской области. Кадры с первых мгновений солдат на Родине попали в распоряжение 5-tv.ru.

На видео освобожденные солдаты с подконтрольных киевскому режиму территорий радостно скандируют: «Россия». Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.

В ведомстве заявили о начале нового этапа обмена пленными между Россией и Украиной 26 июня. Процесс возвращения солдат продолжается и основывается на принципах паритета.

Гуманитарная миссия по обмену военнопленными и телами погибших бойцов между странами осуществляется по инициативе РФ в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле 2 июня.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина распространяет фейки о передаче тел боевиков ВСУ.

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.21
0.01 91.66
0.60
Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

Последние новости

23:15
«Первобытные люди»: лидер группы «7б» высказался о последователях блогера Лесли
22:54
Захарова: атака ВСУ на журналистов КНР под Курском — террористическое нападение
22:36
Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье
22:14
Венгрия заблокировала решение саммита ЕС о начале переговоров о приеме Украины
22:05
«Неверный у вас коуч»: лидер «Бахыт-Компот» обратился к ученикам Алекса Лесли
21:49
«Активные граждане» выберут лучший беговой маршрут в столице

Сейчас читают

Метеозависимым приготовиться: чего ожидать от магнитной бури 27 июня 2025 года
Торт с розами и Лабубу: как прошел день рождения дочери Валерии
Эрдоган: Турция готова противостоять Израилю в случае необходимости
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025