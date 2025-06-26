Обмен между РФ и Украиной продолжается.

Самолет с вернувшимися из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военнослужащими приземлился в Московской области. Кадры с первых мгновений солдат на Родине попали в распоряжение 5-tv.ru.

На видео освобожденные солдаты с подконтрольных киевскому режиму территорий радостно скандируют: «Россия». Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.

В ведомстве заявили о начале нового этапа обмена пленными между Россией и Украиной 26 июня. Процесс возвращения солдат продолжается и основывается на принципах паритета.

Гуманитарная миссия по обмену военнопленными и телами погибших бойцов между странами осуществляется по инициативе РФ в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле 2 июня.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина распространяет фейки о передаче тел боевиков ВСУ.