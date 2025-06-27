Фицо наложил вето на новый пакет санкций Евросоюза против России

Вето на предложение стран Европейского союза (ЕС) о введении против России очередного пакета санкций наложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом стало известно из сообщения агентства Index.

«Фицо использовал свое право вето, и поэтому тема была снята с повестки дня», — отметили в источнике.

До этого сообщалось, что словацкий премьер с скептицизмом оценил идею о принятии 18-го пакета антироссийских санкций. При этом политик указывал, что 17 пакетов до этого так и не произвели никакого эффекта.

При этом ряд стран оказался против другого вопроса саммита стран ЕС. Ранее 5-tv.ru писал, что Венгрия заблокировала решение саммита Евросоюза о начале переговоров о приеме Украины. В стране по этому поводу состоялся референдум, где 95% граждан выступили против.

До этого также уточнялось, что Еврокомиссия хочет наложить санкции на «Северный поток» и «Северный поток — 2». К тому же предлагалось ввести ограничения на ряд российских банков.