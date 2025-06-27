Гаубица «Мста-С» уничтожила командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Цель располагалась в полуразрушенном здании.

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель располагалась в полуразрушенном строении, которое противник использовал для координации действий штурмовых подразделений, а также управления беспилотными летательными аппаратами.

После успешного выполнения задачи расчет оперативно замаскировал огневую позицию и вывел боевую машину в безопасный район.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.