Киркоров заповедью призвал прекратить гонения на Карапетяна и священнослужителей

Народный артист России Филипп Киркоров призвал премьер-министра Армении Николу Пашиняна прекратить гонения на бизнесмена Самвела Карапетяна и священнослужителей страны. Видео с такой просьбой певец опубликовал в своем личном блоге.

«С моим другом случилась беда. Мой добрый друг Самвел Карапетян выразил свои опасения, связанные с гонениями на представителей древнейшей церкви — Армянской апостольской церкви. И вот теперь наш друг брошен в казематы по совершенно абсурдным и надуманным обвинениям», — поделился Киркоров.

Артист обратился к премьер-министру Армении с одной из заповедей — «не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Филипп Бедросович рассказал, что Савел Карапетян всегда с заботой и любовью относится к своей Родине, встает на защиту угнетенных, лично и финансово поддерживает социально значимые проекты для людей.

Правоохранительные органы Армении 17 июня пришли с обысками к Карапетяну в Ереване, а затем предприниматель был арестован. Причиной стали его высказывания в защиту апостольской церкви страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полиция Армении разыскивает архиепископа Микаэла Аджапахяна. На него было заведено уголовное дело.