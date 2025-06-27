Путин прокомментировал увеличение расходов стран НАТО на военные цели

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 21 0

Глава государства подчеркнул, что агрессивна не Россия, а Запад.

Путин прокомментировал увеличение расходов стран НАТО на военные цели

Фото: www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner

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Увеличение расходов стран НАТО на военные цели основано на агрессивности России, которой нет. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

Глава государства подчеркнул, что Россию «кинули» с нерасширением НАТО на восток. Именно это послужило одной из причин начала специальной военной операции. 

«Не Россия, а Запад агрессивен», — отметил российский лидер.

Запад поощрял сепаратизм и терроризм по принципу «все хорошо, если это против России», Владимир Путин.

В Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. Кроме лидеров России и Белоруссии присутствуют главы Казахстана и Киргизии, а также представители свыше тридцати стран-наблюдателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ готова передать Украине еще три тысячи тел погибших боевиков ВСУ.  России готова следующий раунд переговоров с Киевом провести в Стамбуле и благодарна Эрдогану за содействие, рассказал президент России. 

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