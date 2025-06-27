Архиепископ Аджапахян отказался от выдвижения на пост премьер-министра Армении

Архиепископ Микаэл Аджапахян, задержанный в Армении, не хочет, чтобы его имя фигурировало в списках кандидатов на пост премьер-министра республики. Так отметили в обращении священника, которое опубликовал в соцсети его адвокат Ары Зограбян.

«Я полностью удовлетворен своей службой в качестве священнослужителя, поэтому прошу не упоминать мое имя в списке кандидатов на пост премьер-министра», — пояснил архиепископ свою позицию.

До этого парламентский блок от оппозиции «Армения» рассказал о поддержке инициативы политика Эдмона Марукяна выдвинуть архиепископа Аджапахяна на пост пост премьер-министра республики в рамках процесса импичмента действующего главы правительства Николы Пашиняна.

Задержание Аджапахяна прошло 27 июня. Следственный комитет Армении в его отношении возбудил уголовное дело по обвинению в призывах к свержению власти в государстве.

Этому предшествовала потасовка между полицейскими и священниками около резиденции Католикоса всех армян Гарегина II.