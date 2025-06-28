«Про заботу о себе»: Жасмин рассказал секрет своей стройной фигуры

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 12 0

Певица Жасмин: оставаться стройной мне помогает здоровый образ жизни

«Про заботу о себе»: Жасмин рассказал секрет своей стройной фигуры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В свои 47 лет артистка остается в шикарной форме.

Постоянная работа над собой и здоровый образ жизни являются секретом стройного тела. Об этом в интервью «Леди Mail.ru» рассказала заслуженная артистка России Жасмин.

«Подготовка к лету — это не только про внешний вид, а скорее про заботу о себе: здоровье, энергии и хорошем настроении. И для меня важно сохранять этот баланс круглый год», — поделилась певица.

Жасмин старается следить за правильным питанием. Она не позволяет себе есть большое количество сладостей, фастфуд и жирную пищу.

Помимо этого, артистка обязательно посещает спортивный зал минимум три раза в неделю. По ее словам, оправданием для лени не становятся даже гастроли. Как отмечает Жасмин, ей важно поддерживать хорошее и комфортное самочувствие. На тренировках певица миксует силовые занятия с кардио упражнениями. Она заверяет, что от такого сочетания получается более сбалансированный эффект.

Артистка также добавила об особенностях ухода за кожей. По ее словам, она не планирует радикально менять внешность. Для нее важно сохранять естественный вид. И в этом ей тоже помогают принципы здорового образа жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Жасмин впервые станет бабушкой. Старший сын певицы ждет пополнения в семье.

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