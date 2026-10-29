Полгода прятались в погребе: пятерых мирных жителей вывели из Константиновки

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 24 0

Военные сняли свои бронежилеты и надели на гражданских, детей несли на руках.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Ефимов; 5-tv.ru

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Пятерых мирных жителей удалось вывести из Константиновки

Почти полгода женщина с детьми провела в погребе в Константиновке. После ударов по дому семья практически не покидала убежище. Решение об эвакуации Ольга приняла, когда оставаться в укрытии стало невозможно.

«Муж погиб, дядя пропал, вода закончилась в погребе, аккумулятор сел, который свет давал. За водой я не пойду, потому что детей я не брошу. Ну и собрались с мыслями и пошли», — рассказала женщина военнному корреспонденту «Известий» Егору Кильдибекову.

Дорога из города проходила под угрозой атак беспилотников и заняла несколько дней. Семья переходила от одного укрытия к другому, пока не встретила бойцов полка «Ахмат-Север». Военные взяли малышей на руки, передали гражданским свои бронежилеты и помогли преодолеть около 15 километров пешком.

Всего из Константиновки эвакуировали пятерых человек: Ольгу с детьми, пожилую женщину и мужчину. После ночевки в безопасном районе людей вывезли дальше на технике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожилая женщина в инвалидной коляске и ее сын попали под атаку беспилотников во время эвакуации из Константиновки. Несмотря на произошедшее, оба смогли выбраться из опасной зоны.

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