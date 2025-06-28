В Москве на ВДНХ перед выпускниками выступили звезды

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 256 0

Артистов выбирали путем голосования.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В Москве перед выпускниками школ на праздничном концерте выступило большое количество артистов. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

В этом году праздник впервые состоялся на ВДНХ. Его организаторами выступили Департамент образования и науки Москвы и МУЗ-ТВ.

Ведущими зажигательного мероприятия стали звезды молодежи и творческие люди — блогеры Валя Карнавал и Юля Гаврилина, музыкант Влад Кобяков, актеры Артем Шалимов и Костя Анисимов, исполнительница Настя Негода.

Первым на сцене перед выпускниками появился заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Певец исполнил треки «Прямо по сердцу», «А я любил» и «Я русский». Также в программе заявлены такие артисты, как группа SEREBRO, исполнители Стас Костюшкин и Ольга Бузова вместе с другими. Всего путем голосования было выбрано 55 звезд.

Своими эмоциями поделилась участница события певица Bearwolf (настоящее имя — Валерия Василевская. — Прим. ред.).

«Реакция была яркой. Так было горячо. Все время я танцевала с опущенным корсетом», — прокомментировала она атмосферу на «Московском выпускном 2025».

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы.

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