В Москве на ВДНХ перед выпускниками выступили звезды

В Москве перед выпускниками школ на праздничном концерте выступило большое количество артистов. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

В этом году праздник впервые состоялся на ВДНХ. Его организаторами выступили Департамент образования и науки Москвы и МУЗ-ТВ.

Ведущими зажигательного мероприятия стали звезды молодежи и творческие люди — блогеры Валя Карнавал и Юля Гаврилина, музыкант Влад Кобяков, актеры Артем Шалимов и Костя Анисимов, исполнительница Настя Негода.

Первым на сцене перед выпускниками появился заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Певец исполнил треки «Прямо по сердцу», «А я любил» и «Я русский». Также в программе заявлены такие артисты, как группа SEREBRO, исполнители Стас Костюшкин и Ольга Бузова вместе с другими. Всего путем голосования было выбрано 55 звезд.

Своими эмоциями поделилась участница события певица Bearwolf (настоящее имя — Валерия Василевская. — Прим. ред.).

«Реакция была яркой. Так было горячо. Все время я танцевала с опущенным корсетом», — прокомментировала она атмосферу на «Московском выпускном 2025».

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы.