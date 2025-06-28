Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

Президент России Владимир Путин обратился с теплыми словами поздравления к выпускникам школ по случаю завершения ими учебного процесса.

«Вы прощаетесь со школой и вступаете в новый, еще неизведанный этап жизни. Вместе с друзьями вы строите планы на будущее, мечтаете о том, кем стать и каких высот достигнуть», — отметил глава государства.

По мнению президента, путь к достижению целей потребует от молодых людей настойчивости, ответственности и готовности упорно трудиться. Путин выразил уверенность, что выпускники обладают необходимыми качествами для реализации своих стремлений.

«Главное — верить в себя и помнить, любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране», — подчеркнул президент.

Он также выделил важную роль педагогов, которые не только передают знания, необходимые в современном мире, но и поддерживают учеников, радуются их достижениям.

«Хочу пожелать каждому из выпускников найти и реализовать свое призвание, профессию, в которой вы сможете по максимуму раскрыть свои способности и таланты. Для этого перед вами, как и перед всеми молодыми людьми нашей страны, сегодня открыты самые широкие возможности», — добавил Путин.

Российский лидер призвал выпускников искать единомышленников и вдохновляться примерами сверстников, которые, несмотря на юный возраст, уже вносят значимый вклад в развитие страны, сохраняют традиции и защищают национальные интересы.

«Смело идите вперед, ставьте перед собой большие, масштабные цели, а ваши близкие и ваши наставники и государство Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами», — завершил свое обращение Владимир Путин.

В Государственном Кремлевском дворце пройдет Всероссийский выпускной бал. Мероприятие развернется на территории Московского Кремля. Начнется программа с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, после чего выпускников ожидает насыщенная культурная программа.

Ранее, писал 5-tv.ru, VK устроила праздничные концерты для выпускников в шести городах.