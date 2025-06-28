Противник продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт, технику, а также живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Огонь велся с использованием 152-мм осколочно-фугасных снарядов повышенной дальности. Артиллеристы действовали как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.