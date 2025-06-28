Звезда шоу «Голос» Акмаль сделал возлюбленной предложение в Италии

Звезда шоу «Голос» Акмаль сделал возлюбленной предложение на озере Комо в Италии. Об этом сообщил сам музыкант на своей странице в соцсетях.

Акмаль опубликовал трогательный видеоролик. На нем 21-летний певец и его избранница Александра катаются на катере по озеру Комо. Девушка в белоснежном платье постоянно обнимает и целует артиста. Затем Акмаль неожиданно садится на одно колено. После этого Александра показывает кольцо на безымянном пальце.

«Десять дней как жених и невеста», — коротко подписал видео музыкант.

Поклонники звезды шоу «Голос» сразу же начали поздравлять пару с таким важным событием.

Акмаль и Александра встречаются четыре года. К слову, несколько месяцев назад музыканту буквально в прямом эфире пришлось оправдываться перед подписчиками за отсутствие долгожданного кольца на пальце любимой. Этот неловкий разговор произошел в одном из выпусков комедийного шоу на федеральном канале. Кстати, инициатор диалога на эту тему — телеведущая Ольга Бузова. Она была недовольна поведением юноши по отношению к Александре, поэтому прямо спросила: «Где кольцо?». Возможно, именно это стало толчком для такого важного шага.

Известно, что девушка Акмаля родом из Самары, но сейчас вместе с музыкантом живет в Москве. Влюбленные часто путешествуют вместе. Например, всего две недели назад они улетели в Испанию, а уже оттуда отправились в Италию. Пара постоянно радует фолловеров и делится фотографиями из своей личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина пояснила поведение Сердюкова на свадьбе.