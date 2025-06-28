Остается? Юра Борисов получил роль в московском театре после приглашения в состав Американской киноакадемии

Режиссер постановки — Андрей Гончаров.

Актер Юра Борисов сыграет Гамлета в постановке режиссера Андрея Гончарова. Об этом художественный руководитель Московского художественного театра имени Антона Чехова Константин Хабенский сообщил в беседе с писателем Александром Цыпкиным.

Накануне в МХТ имени Чехова состоялся вечер из цикла «Художественный разговор с художественным руководителем», в ходе которого Константин Хабенский рассказал, что в новом театральном сезоне на Основной сцене режиссер Андрей Гончаров поставит спектакль «Гамлет». Главную роль в нем сыграет актер Юра Борисов. Точная дата премьеры пока держится в секрете. О чем конкретно будет спектакль, также неизвестно.

В этом году Юру Борисова номинировали на «Оскар» за роль в фильме «Анора». Однако награду он так и не получил. Это была первая номинация российского актера на престижную американскую премию после распада СССР. Позже Борисова высоко оценила Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за «Лучшую мужскую роль второго плана» за фильм «Анора».

Ранее 5-tv.ru писал, что Американская академия кинематографических искусств и наук, которая ежегодно вручает премию «Оскар», пригласила Юру Борисова стать членом организации.