«Меня никто не предупреждал»: хозяин разбившегося Як-18Т о крушении самолета

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Игорь Рязов
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Владелец разбившегося Як-18Т не знал о планировавшемся полете

Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru

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В МЧС подтвердили гибель четырех человек в результате трагедии.

Владелец разбившегося в Подмосковье легкомоторного Як-18Т Андрей Волков не знал, что на его самолете планируется полет. Сейчас мужчина находится в командировке в Екатеринбурге и о случившимся крушении узнал из новостей, рассказал он 5-tv.ru.

«Я буквально три часа назад был ошарашен, как и вы. Меня никто не предупреждал», — поделился Волков.

Он же добавил, что знаком с Романом Черторижским — одним из тех, кто был в разбившемся самолете. По словам Волкова, они с Черторижским базируются на одном аэродроме. У Романа есть собственный самолет — Як-54.

«Возможно, они хотели покатать своих друзей. Як-54 — двухместный, а Як-18 — четырехместный», — предположил Волков.

По мнению владельца разбившегося самолета, полет был согласован, на аэродроме действуют строгие правила.

Также пилот назвал Черторижского опытным пилотом и отметил, что тот «мог сделать все, что возможно», чтобы не допустить катастрофы.

Легкомоторный самолет Як-18Т потерпел крушение в Московской области. Предварительно, погибли четыре человека, находившиеся на борту, писал 5-tv.ru.

Инцидент произошел в районе деревни Паново недалеко от Коломны. После крушения лайнер загорелся. В данный момент на месте работают экстренные службы.

Известно, что самолет вылетел с аэродрома Северка. В МЧС подтвердили гибель четырех человек в результате крушения самолета.

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