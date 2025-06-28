«Выстрел в колено»: Фицо прокомментировал возможный отказ ЕС от российского газа

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Премьер-министр Словакии: ЕС не хочет завершения украинского конфликта

«Выстрел в колено»: Фицо прокомментировал возможный отказ ЕС от российского газа

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Словакии отметил, что в таком случае больше всего пострадает именно его страна.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил возможный полный отказ ЕС от импорта российского газа с выстрелом в колено. Об этом он заявил в в эфире радиостанции Rádio Slovensko.

По мнению Фицо, в случае, если будет принято такое решение, это сильно ударит по Словакии.

«Мы будем [после остановки поставок] наиболее пострадавшей страной», — считает премьер-министр.

Он добавил, что подобные планы ЕС — «очередное вредное идеологическое решение из-за одержимости Россией». Свою позицию до Еврокомиссии Братислава уже донесла.

Также Фицо отметил, что по итогам последнего заседания Евросовета не увидел, что Евросоюз хочет приблизить завершение украинского конфлита.

Премьер-министо Словакии уже заявлял, что если прекратится импорт российского газа в Европу, регион лишится трех с половиной миллиардов кубометров энергоносителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия заблокировала принятие очередного, 18-го пакета санкций Евросоюза против России. На саммите ЕС премьер Роберт Фицо подчеркнул: ограничения не просто неэффективны, они еще и серьезно подрывают экономику европейских стран.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
78.47
0.26 92.28
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Военные ВС РФ эвакуировали трофейный танк ВСУ Leopard 2 в ДНР
18:17
«Страшная и старая»: Седокова рассказала о травле в соцсетях
17:59
«Выстрел в колено»: Фицо прокомментировал возможный отказ ЕС от российского газа
17:40
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья по вторник
17:15
Стадия исследований: когда Израиль начал готовить операцию против Ирана
16:57
«Меня никто не предупреждал»: хозяин разбившегося Як-18Т о крушении самолета

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
В Москве на ВДНХ перед выпускниками выступили звезды
Выступление Путина по итогам саммита ЕАЭС: главное
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025